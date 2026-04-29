صلاح الدين تتخذ إجراءات احترازية لمنع والحد من انتشار الحمى النزفية

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت المستشفى البيطري التعليمي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، استمرار حملة الرش والتغطيس الوطنية المجانية في عموم المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع والحد من انتشار مرض الحمى النزفية والسيطرة عليه.

وقال مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين، الدكتور إحسان خالد البزوني، لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات البيطرية من الأطباء والكوادر الساندة تواصل تنفيذ إجراءاتها الميدانية والوقائية لمنع انتقال العدوى، عبر حملات رش وتغطيس مجانية لحيوانات المزرعة في مختلف مناطق المحافظة".

وأضاف البزوني أن "جميع المستوصفات البيطرية مستمرة بتنفيذ الحملة طيلة أيام الأسبوع، مع التركيز على مكافحة الأمراض الوبائية والانتقالية، ومنها الحمى النزفية والأمراض الطفيلية التي تؤثر على صحة الحيوانات وتنعكس على السلامة العامة".

وأوضح أن "الفرق البيطرية وجّهت مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون الكامل مع الفرق المختصة"، مؤكداً أن "كوادر المستشفى والمستوصفات تعمل بكامل إمكاناتها لضمان بيئة آمنة وخالية من الأوبئة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد المحلي".