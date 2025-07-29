صلاح الدين.. أب ينهي حياة ابنته ضرباً بسبب شقيقها "المطرود"

شفق نيوز– صلاح الدين

أقدم رجل في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، على قتل ابنته القاصر، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح باستخدام أنبوب بلاستيكي (صوندة)، إثر قيامها بفتح باب المنزل لشقيقها المطرود من العائلة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الحادثة وقعت، اليوم، داخل منزل العائلة في أحد أحياء مركز المدينة، حيث فقد الأب أعصابه وانهال على ابنته ضرباً مفرطاً، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصاباتها.

وبحسب المصدر، فإن "الاعتداء جاء نتيجة سماح الفتاة لشقيقها المطرود سابقاً من قبل والدها لأسباب عائلية بالدخول إلى المنزل"، مشيراً إلى أن "الأب تم توقيفه من قبل الشرطة وجرى فتح تحقيق بالحادثة بإشراف القضاء المختص".

وأضاف المصدر أن "الواقعة أحدثت صدمة في الأوساط المجتمعية، وسط دعوات لتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف الأسري، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية لحماية النساء والأطفال داخل الأسر".