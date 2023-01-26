صلاح الدين.. بطء التعويضات والدمار يعيقان عودة النازحين لـ7 قرى

شفق نيوز / أكدت إدارة طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، يوم الخميس، أن انعدام التعويضات والدمار الذي سبّبه داعش، منع عودة العائلات النازحة إلى 7 قرى شمال غربي المدينة.

وقال قائممقام طوزخورماتو، حسن زين العابدين، لوكالة شفق نيوز، إن "معظم القرى النازحة عادت إلى مناطقها باستثناء 7 قرى مدمرة بالكامل يبلغ سكانها أكثر من 7000 نسمة لم تتمكن من العودة حتى الآن".

وأضاف زين العابدين، أن "القرى المدمرة لم تتسلم أي تعويضات لمعالجة الدمار وإعادة بناء دورها المهدمة بسبب بطء إجراءات ملف التعويضات"، مردفاً بالقول: "إدارة الطوز هيأت المقومات الخدمية من ماء وكهرباء، إلا أن القرى ما زالت ركاماً منذ أكثر من 7 سنوات".

واحتل تنظيم داعش مناطق واسعة من أطراف قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، إلا أن القوات العراقية والحشد نجحوا بتحرير تلك المناطق دون إعادة الكثير من النازحين لأسباب متعددة.