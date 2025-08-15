صلاح الدين.. انهيار بئر يودي بحياة شقيقين وشاب يقضي غرقاً في دجلة

شفق نيوز- صلاح الدين

أفادت مصادر في صلاح الدين، مساء الجمعة، بوفاة شقيقين وإصابة ثالث بانهيار بئر أثناء حفره، ومصرع شاب أثناء السباحة في نهر دجلة شرقي المحافظة.

وقال مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، إن "بئر ماء انهار أثناء محاولة حفره في صلاح الدين، ما أسفر عن وفاة شقيقين وإصابة شقيقهم الثالث بجروح حرجة".

وأضاف المصدر، أن "سحب المياه في المنطقة دفع الأشقاء لحفر البئر، الذي انهار عليهم وتسبب في وفاة الشقيقين وإصابة الثالث، حيث نُقل المصاب فوراً إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج".

وفي سياق متصل، سجلت الشرطة النهارية، وفاة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، غرقاً أثناء السباحة في نهر دجلة ضمن قضاء العلم، وتم انتشال الجثة من قبل فرق الإنقاذ، لافتة إلى أن "السلطات المحلية وفِرق الدفاع المدني والشرطة النهارية تواصل جهودها للتحقيق في ملابسات حوادث وضمان السلامة العامة في المنطقة".