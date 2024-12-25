صلاح الدين.. انتحار منتسب في الدفاع المدني اثناء الواجب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بأن منتسباً في مديرية الدفاع المدني أقدم على الانتحار أثناء تواجده في مقر عمله وسط المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المنتسب أطلق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت موقع الحادثة ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع الإقدام على الانتحار.

وأشار المصدر إلى أن الطب العدلي أجرى فحصاً للجثة وتبين أن المنتسب أطلق النار على رأسه، مؤكداً تسليم الجثة إلى ذويه لدفنها في مقبرة المحافظة.