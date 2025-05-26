صلاح الدين.. المباشرة بهدم أحواض أسماك غير المرخصة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ باشرت القوات الأمنية، يوم الاثنين، بحملة لهدم أحواض الأسماك غير المجازة في منطقة الزلاية الواقعة جنوب مدينة تكريت، بالتنسيق مع دائرة الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من التجاوز على الحصص المائية وتنظيم استخدام المياه في القطاع الزراعي.

وتشهد محافظة صلاح الدين، منذ أشهر، تصاعدًا في الجهود الرامية إلى إزالة التجاوزات على الأنهر والجداول المائية، في ظل تفاقم أزمة الشحّ المائي وتقلّص واردات المياه القادمة من دول الجوار.

وقال مصدر في دائرة الموارد المائية بمحافظة صلاح الدين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الفنية والأمنية نفذت الحملة بناءً على توجيهات مركزية بعد توثيق عشرات التجاوزات على مشاريع الري الحكومية". وأوضح أن "أحواض الأسماك غير المجازة تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبب بانخفاض الحصة المائية المخصصة للمزارعين والمشاريع الحيوية".

وأشار المصدر، إلى أن "محافظة صلاح الدين تضم أكثر من 1,200 حوضا لتربية الأسماك، نحو نصفها يعمل بدون ترخيص رسمي ويُعدّ من المشاريع المتجاوزة التي تؤثر سلبًا على الأمن المائي للمنطقة".

بدوره قال الباحث في شؤون الموارد المائية أحمد خالد في تصريح للوكالة، إن "مستويات مياه نهري دجلة والزاب الأوسط شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب قلة الإيرادات المائية من دول المنبع واستمرار التغيرات المناخية والجفاف".

ولفت الى أن "أي استهلاك غير منظم للمياه، مثل الأحواض غير المرخصة، يزيد من الضغط على الحصص المائية ويؤثر سلبًا على الاستدامة الزراعية والبيئية في المحافظات الوسطى والشمالية".

من جهته، أعرب أحد مربّي الأسماك المتضررين وهو عدنان صالح عن اعتراضه على الحملة، قائلاً: "نحن نعتمد على تربية الأسماك كمصدر رزق رئيسي، ولم تُمنح لنا فرصة كافية لتسوية أوضاعنا القانونية"، مطالبًا بـ"منح مهلة إضافية قبل تنفيذ قرارات الهدم".

وفي السياق ذاته، قال محمود الدليمي، وهو بائع أسماك في سوق تكريت، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار السمك في السوق المحلي تشهد استقرارًا نسبيًا رغم حرارة الأجواء وشحّ المياه، ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد نحو 8 آلاف دينار، مع وجود طلب متزايد من الأهالي"، مضيفاً أن "استمرار عمليات الهدم للأحواض سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب انخفاض المعروض في الأسواق".