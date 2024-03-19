صلاح الدين.. السيول تتسبب بخروج جسر "ام الشبابيط" عن الخدمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بخروج أحد الجسور عن الخدمة بسبب ارتفاع مياه السيول بأطراف قضاء الشرقاط .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قوة المياه والسيول التي جرت اليوم تسببت بارتفاع المياه في الانهر، أدت الى خروج جسر (ام الشبابيط) عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار جراء السيول"،

وأضاف المصدر أن" الجسر يقع في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين الرابط بين الصبخه والخصم، ويعتبر من الجسور الحيوية في المحافظة".

وتشهد محافظة صلاح الدين امطاراً غزيرة منذ فجر اليوم الثلاثاء ما تسببت بغرق العديد من المناطق والشوارع.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل حتى ساعات المساء، مشيراً إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد عودة منخفضين ماطرين أحدهما سيكون غزيراً ويضرب مناطق شاسعة من البلاد.