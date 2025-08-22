صلاح الدين.. السرعة المفرطة تنهي حياة شاب وتصيب شخصين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الجمعة، بمصرع شاب وإصابة شخصين، بحادث اصطدام مروع بين سيارتين على طريق كركوك – تكريت مقابل مستشفى البوعجيل الأهلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر وفقاً للمعلومات الأولية عن وفاة شاب في العشرينات من عمره، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة، أحدهما بحالة حرجة، حيث جرى نقلهما بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على إحدى المركبتين، ما أدى إلى الاصطدام العنيف وسط الطريق الحيوي الرابط بين كركوك وتكريت.