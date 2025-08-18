صلاح الدين.. السجن 15 سنة بحق تجار مخدرات بحوزتهم 10150 امبولة مخدرة

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد إعلام القضاء العراقي، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات صلاح الدين حكمت بالسجن خمس عشرة سنة بحق تجار مخدرات بحوزتهم 10150 امبولة مخدرة .

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشار إلى ضبط بحوزة مدانين اثنين 10150 امبولة من مادة الترامادول المخدرة، وصدر الحكم بحقهما استنادا لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات.