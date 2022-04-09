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صلاح الدين.. الرياح تطيح بنقطة تفتيش أنجزت بمليار ونصف المليار دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T04:37:13+0000
صلاح الدين.. الرياح تطيح بنقطة تفتيش أنجزت بمليار ونصف المليار دينار

شفق نيوز/ تسببت العواصف الترابية في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بسقوط نقطة تفتيش حديثة أفتتحت قبل شهر في مدينة تكريت مركز المحافظة.

ونقل مراسل شفق نيوز، بحسب مصادر رسمية، إن نقطة تفتيش (سيطرة الاقواس) شمالي تكريت المؤدية الى قضاء بيجي دمرت وسقطت جراء الرياح العاصفة والترابية بعد شهر من افتتاحها بكلفة مليار ونصف المليار دينار.

وأضاف، ان السلطات المعنية ستفتح تحقيقا شاملا مع الجهات المنفذة  لمسقف نقطة التفتيش.

ونقل المراسل أيضا أن العواصف الترابية تسببت بسقوط أعمدة كهربائبة على سيارات الشرطة في تكريت والحاق اضرار بها.

وتشهد المحافظات الغربية والشمالية عواصف ترابية كثيفة تسببت باضرار مادية وتعطيل للمصالح الحياتية وسط إجراءات تحذيرية للسكان من مخاطرها.

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