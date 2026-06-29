صلاح الدين.. التربية تسترد أكثر من 73 مليون دينار لخزينة الدولة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، استرداد مبلغ أكثر من 73 مليون و528 ألف دينار الى خزينة الدولة في صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاسترداد جاءت استنادا إلى التعليمات والضوابط النافذة، بعد متابعة دقيقة لملفات التقاطع الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة تواصل صيانة المال العام ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارتي التربية والمالية، لضمان سلامة الإجراءات الإدارية وحماية حقوق الدولة.

وخلال الأشهر الماضية، أقدمت الحكومة العراقية على استرداد مليارات الدنانير من معتقلين بتهم فساد في عدد من المحافظات.