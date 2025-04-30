صلاح الدين.. اكتشاف قبور وهياكل عظمية وجِرار أثرية في موقع آشور

شفق نيوز/ أعلن مدير موقع آشور الأثري التابع لدائرة الآثار في صلاح الدين سالم عبدالله، يوم الأربعاء، أن البعثة الألمانية العاملة في الموقع تمكنت من اكتشاف هياكل عظمية وقبور وجِرار أثرية خلال أعمال التنقيب الجارية ضمن عقد رسمي مع وزارة الثقافة العراقية/ الهيئة العامة للآثار والتراث.

وقال سالم، لوكالة شفق نيوز، إن "البعثة الألمانية تنفذ عمليات تنقيب موسمية منذ ثلاث سنوات، تعمل خلالها لشهرين كل عام، ثم تدخل في مرحلة توثيق المكتشفات ودراستها، وخلال العمل تم اكتشاف قبور وهياكل"، مضيفاً أن "العمل يجري ضمن ثلاث طبقات أثرية: الفرثية، والهلنستية السلوقية، وصولًا إلى الطبقة الآشورية، وهي الطبقة الأصلية التي تمثل مدينة آشور التاريخية وتقع أقصى جنوب المدينة".

وأشار إلى أن "البعثة تهدف من خلال أعمالها إلى الوصول إلى عمق المدينة الآشورية الأصلية"، موضحاً أن "الاكتشافات الأخيرة تسلط الضوء على أهمية الموقع كمركز حضاري يمتد لآلاف السنين".

وفي سياق متصل، زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) موقع آشور للاطلاع على سير الأعمال، وضم الوفد خبراء أعربوا عن إعجابهم بالموقع وأهميته التاريخية، مشددين على ضرورة الإسراع في صيانة زقورة آشور التي تعرضت لأضرار جراء الزلازل والأمطار الأخيرة.

وتقع مدينة آشور الأثرية في شمال العراق على الضفة الغربية لنهر دجلة ضمن محافظة نينوى، قرب مدينة الشرقاط الحالية.

وتُعد آشور العاصمة الدينية والسياسية الأولى للإمبراطورية الآشورية، وواحدة من أهم المدن القديمة في حضارة بلاد الرافدين، وقد سُميت المدينة نسبة إلى الإله "آشور"، الإله الرئيسي في المعتقدات الآشورية.