صلاح الدين.. اعتقال 4 أشخاص حطموا أثاث مستشفى بسبب وفاة مريضهم (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال 4 أشخاص حطموا أثاثاً وأجهزة طبية في مستشفى الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، بسبب وفاة مريضهم.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "4 من مرافقي مريض في مستشفى الشرقاط، حطموا أثاثا وأجهزة طبية في المستشفى، بعد وفاة مريض كانوا برفقته إثر سكتة قلبية".

وأوضح المصدر، أن "القوات الأمنية اعتقلت الأشخاص الأربعة وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبحسب روايات متضاربة عن تفاصيل الحادثة، تلقتها وكالة شفق نيوز، فإن "مرافقي المريض طالبوا بحضور سيارات الإسعاف لنقل مريضهم إلى مستشفى الموصل، إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت".

فيما تحدثت روايات أخرى، عن "تأخر المراجعة والعناية الطبية من الكادر الطبي للمريض الذي كان بحالة حرجة جدا".