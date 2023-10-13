صلاتان موحدتان في بغداد نصرة لـ"طوفان الأقصى" (صور)

شفق نيوز / أقيم في بغداد، يوم الجمعة، صلاة موحدة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وأخرى في جامع أبو حنفية بمنطقة الأعظمية شمالي العاصمة.

ونظمت الصلاة الموحدة في ساحة التحرير، من قبل أنصار التيار الصدري، فيما نظمت الصلاة الثانية في الأعظمية، من قبل المجمع الفقهي العراقي.

ورفع خلال هاتين الصلاتين، شعارات "طوفان الصدر مع طوفان الأقصى"، و"جمعة طوفان الأقصى"، وذلك لمساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والحث على كف ما وصفوه بـ"العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة، توافد العشرات من المتظاهرين – معظمهم من أنصار التيار الصدري – إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

هذا التوافد، جاء بناء على دعوة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، حث فيها أنصاره على الخروج في تظاهرة مليونية لمساندة الشعب الفلسطيني، بعد صلاة موحدة اليوم الجمعة.

وتتأهب العاصمة بغداد، منذ أمس الخميس، لاستقبال جموع المتظاهرين، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الأجهزة المختصة، لاسيما في ساحة التحرير ومحيطها، ومن بينها قطع الطرق المؤدية إلى الساحة من جميع الاتجاهات.