"صلاة تحت المطر".. بغداديون يحيون شعائرهم في مرقد الشيخ الكيلاني (صور)

شفق نيوز/ في أجواء ممطرة ومفعمة بالروحانية، أقيمت صلاة عيد الفطر صباح اليوم الاثنين في مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور لافت من رجال ونساء حرصوا على أداء الصلاة رغم الأمطار التي هطلت في ذلك اليوم المبارك.

ورغم تأثير تلك الأمطار على حجم الحضور المعتاد في هذا المعلم التاريخي البغدادي، إلا أن المصلين تمسكوا بأداء شعائرهم، مرددين التكبيرات وسط أجواء من الخشوع والتعبّد.

وقد تناغمت أصوات التكبير مع همسات الرياح وأمطار العيد، حيث عبر المصلون عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله تعالى أن يعم الأمن والسلام على البلاد.

وقد وثقت عدسة شفق نيوز هذه الأجواء الروحانية، حيث التقطت صورًا تبرز جمال اللحظات التي عاشها المصلون في هذا المكان التاريخي، معبّرين عن ارتباطهم العميق بتقاليدهم ومقدساتهم.