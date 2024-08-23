صفقة فساد "ضخمة" بمعامل الجص والأكسدة في الأنبار واعتقال 58 من المتورطين

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، عن كشف حالات تزوير وفساد في معامل الجص والأكسدة في محافظة الأنبار، حيث كشفت التحقيقات وجود 15 معملاً يدخل في خط الإنتاج من أصل 249 معملاً تم تسجيلها، مؤكدة إلقاء القبض على 58 موظفاً من المتورطين بالقضية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وخلال المتابعة الميدانية الحثيثة تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار وبالتنسيق مع الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من كشف عمليات تزوير وفساد مالي في معامل الجص والأكسدة الواقعة في جزيرة الكرمة ومقترباتها".

وأضاف أنه "بعد إجراء عملية التدقيق الميداني لهذا الملف ووفقاً لقرار قضائي بتشكيل لجنة مشتركة مع مديرية التنمية الصناعية وشركة توزيع المشتقات النفطية، ثبت بالأدلة أن من أصل (249) معملاً هنالك (15) معملاً فقط دخل في خط الإنتاج.

وبيّن الجهاز أن "التحقيقات كشفت بأن الجهات المتورطة بهذا الملف كانت تقوم باستبدال لوحات الدلالة للمعامل الوهمية أو المهدمة ووضعها على معامل جاهزة للإنتاج وذلك لإيهام لجان الكشف، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إصدار مذكرات قبض واستقدام بحق (58) من المتورطين بعمليات هدر الأموال والفساد من الموظفين الحكوميين".

ولفت إلى أنه "تم إحالة المتهمين إلى هيئة النزاهة لاستكمال الإجراءات التحقيقية معهم واتخاذ ما يلزم بشأن المتورطين بالقضية وفق القانون".