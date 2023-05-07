"صفعة" تشعل شجاراً عشائرياً عنيفاً ينتهي بمقتل موظف في القضاء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بمقتل موظف في مجلس القضاء الاعلى في شجار مسلح بين أفراد من عشيرة واحدة بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا مسلحاً اندلع بين افراد من عشيرة السعدون بقضاء الزبير شمالي محافظة البصرة جراء صفعة (راشدي) بسبب قضية امرأة".

واوضح ان "الشجار استخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة وانتهى بمقتل موظف يعمل بصفة معاون قضائي بمجلس القضاء الاعلى /محكمة استئناف البصرة وجرح شخص آخر في الحادث".