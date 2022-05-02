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"صفر" وفيات و72 إصابة جديدة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-02T14:17:42+0000
"صفر" وفيات و72 إصابة جديدة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها سجلت 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تشفى 218 مصاباً بالمرض.

ويوم امس الاحد أعلنت وزارة الصحة، تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في عموم البلاد، فيما سجلت مختبراتها 83 اصابة جديدة، و209 حالات شفاء، دون تسجيل اية حالة وفاة.

ويوم امس الاول السبت، سجلت 110 إصابات، و201 حالة شفاء، دون تسجيل حالة وفاة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق.

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