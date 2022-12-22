صفر% نسبة إنجاز مستشفى.. رصد فساد بأكثر من 10 مليارات دينار في البصرة

شفق نيوز/ رصدت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، نسبة إنجاز بلغت صفر% لمستشفى كلفته بـ 8 مليارات دينار في البصرة، مشيرة الى توقف جهاز الليزك في مستشفى البصـرة التعليـمي تسبَّب بهدر أكثر من ملياري دينار، كما ضبط جهاز طابعة مندثر ولم يستعمل في جامعة البصرة بقيمة (700) مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات دائرة التحقيقات في محافظة البصرة تمكنت من تنفيذ (4)عمليات ضبط لحالات هدر وإضرار بالمال العام في هيئة الاستثمار ودائرة الصحة وجامعة البصرة.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق البيان، أن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى هيئة استثمار المحافظة، تمكن بعد التحرِي والتدقيق والمتابعة من ضبط أوليات عقد مشروع إنشاء مستشفى عام؛ لوجود تلكؤ فيه، مبيِنةً أن نسبة الإنجاز في المشروع البالغة كلفته (8,064,000,000) مليارات دينار، كانت (0%)، بعد تلكؤ الشركة التي أحِيْل عليها المشروع.

وأضافت الدائرة إن الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى البصرة التعليمي، ضبط جهاز تصحيح البصر " ليزك" عاطلاً عن العمل منذ عام 2019؛ نتيجة عدم تجهيزه بقناني الغاز، موضحةً أن الجهاز يساهم بتعزيز الإيرادات المالية لدائرة الصحة في المحافظة وأن توقفه عن العمل لمدة أربع سنوات أدى إلى حدوث هدر في المال العام يصل إلى (2,160,000,000) ملياري دينار، لافتةً إلى أن الجهاز يسهم في التخفيف من الأعباء المالية عن المراجعين المرضى ويقدِم خدمات مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز (100,000) ألف دينار، فيما تبلغ كلفة المراجعة في المستشفيات الأهلية بين (1,500,000 – 2,000,000) مليوني دينار.

وفي عملية منفصلة، تم رصد (13) عجلة إسعاف عاطلة عن العمل في دائرة صحة البصرة - شعبة الإسعاف الفوري منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تتم صيانتها حتى الآن؛ بالرغم من المخاطبات العديدة الموجهة إلى دائرة الصحة.

وفي جامعة البصرة - مديرية دار الكتب، أكدت الدائرة ضبط جهاز طابعة تبلغ قيمته (687,000,000) مليون دينار، لافتةً إلى أن المديرية تسلمت الجهاز عام 2005، ولم يتم استعماله حتى وقت تنفيذ العملية؛ مما أدى إلى اندثاره وحصول ضرر بالمال العام، موضحةً أنه تم ضبط جهاز طابعة تم شراؤه على أنه مواد احتياطية " قطع غيار"، فيما تبين لاحقاً أنه عاطلٌ.