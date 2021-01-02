صعق وانتحار واصابة بسبب فيسبوك في مدينتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، يوم السبت، بمصرع شاب عشريني جراء صعقة كهربائية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن شاباً عشرينياً لقي، اليوم، مصرعه اثناء العمل في احدى مزارع تربية الدواجن في قرية السندية، شمال غرب مدينة الخالص، ( 17 كم شمال شرق بعقوبة)، مبيناً أن مفرزة طبية نقلت جثة المتوفي إلى الطب العدلي.

وفي ذي قار، جنوبي العراق، أفاد مصدر محلي، اليوم، بانتحار شاب يبلغ من العمر 17 عاما في منزله بمنطقة العكيكة بالمحافظة.

كما أصيب شاب بإطلاق نار في قضاء الشطرة أثر مشاجرة بسبب منشور على موقع فيسبوك، بحسب ما ذكره المصدر.