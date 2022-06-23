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صعقة كهربائية تودي بحياة ضابط وإصابة منتسب اسايش وعائلته بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-23T07:11:05+0000
صعقة كهربائية تودي بحياة ضابط وإصابة منتسب اسايش وعائلته بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم بمصرع ضابط شرطة بصعقة كهربائية في ناحية الوجيهية وإصابة منتسب في الأسايش مع عائلته بحادث سير في أطراف خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "ضابطا برتبة نقيب لقى مصرعه بصعقة كهربائية في منزله بناحية الوجيهية (٢٥ كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف أن "جثة الضابط نقلت إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث آخر؛ أصيب منتسب في الأسايش مع 4 أفراد من أسرته بحادث سير في أطراف خانقين".

وأكد المصدر أن "المنتسب وأسرته يرقدون في المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

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