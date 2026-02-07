صعقة كهربائية تنهي حياة موظفين خلال أعمال صيانة بطوزخورماتو

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في قضاء طوزخورماتو، اليوم الأحد، بوفاة موظفين من كوادر صيانة دائرة الكهرباء، إثر تعرضهما لصاعقة كهربائية أثناء تأدية واجبهما الوظيفي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن وفاة كل من أحمد ملا رشيد وخالد عباس حسن، أثناء قيامهما بأعمال صيانة ضمن شبكة الكهرباء في القضاء".

وأضاف أن "الجثتين نُقلتا إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".