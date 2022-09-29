سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صعقة كهربائية تنهي حياة شاب وجاموس سائب يصيب شخصين في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-29T20:50:53+0000
صعقة كهربائية تنهي حياة شاب وجاموس سائب يصيب شخصين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية، وإصابة شخصين جراء حادث سير تسببت به قطيع من الجاموس في المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر ٢٠عاما  لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في قرية (حبش) في  أطراف قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين".

في السياق، ذكر المصدر، أن "مجموعة من الجاموس السائب باغت سيارة بداخلها شخصين في منطقة (الحويش) في أطراف سامراء جنوب شرق تكريت، ما سبب باصطدام الجاموس بالسيارة وإصابة الشخصين بجروح بليغة".

يذكر أن قطعان الجاموس من محافظات الجنوب إلى صلاح الدين ازداد بشكل كبير منذ تحرير المحافظة من تنظيم داعش عام ٢٠١٥.

related

حكما إعدام بحق "المفتي الشرعي لـ"تنظيم القاعدة" في صلاح الدين

Date: 2021-06-14 06:43:50
حكما إعدام بحق "المفتي الشرعي لـ"تنظيم القاعدة" في صلاح الدين

 دراجة نارية تنهي حياة شاب في صلاح الدين

Date: 2022-09-18 18:08:12
 دراجة نارية تنهي حياة شاب في صلاح الدين

حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

Date: 2022-01-02 16:19:42
حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

تصادم مروّع.. وفاة رجل وامرأة بحادث سير في صلاح الدين (صورة)

Date: 2022-02-06 10:38:37
تصادم مروّع.. وفاة رجل وامرأة بحادث سير في صلاح الدين (صورة)

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين

Date: 2022-07-09 07:38:50
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في بغداد وصلاح الدين

حريق ينهي حياة صاحب محل ألبسة في محافظة عراقية

Date: 2022-08-10 10:40:37
حريق ينهي حياة صاحب محل ألبسة في محافظة عراقية

بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين

Date: 2021-02-02 09:10:13
بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين

صعقة كهربائية تودي بحياة ضابط وإصابة منتسب اسايش وعائلته بحادث سير في ديالى

Date: 2022-06-23 07:11:05
صعقة كهربائية تودي بحياة ضابط وإصابة منتسب اسايش وعائلته بحادث سير في ديالى