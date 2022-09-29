صعقة كهربائية تنهي حياة شاب وجاموس سائب يصيب شخصين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية، وإصابة شخصين جراء حادث سير تسببت به قطيع من الجاموس في المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر ٢٠عاما لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في قرية (حبش) في أطراف قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين".

في السياق، ذكر المصدر، أن "مجموعة من الجاموس السائب باغت سيارة بداخلها شخصين في منطقة (الحويش) في أطراف سامراء جنوب شرق تكريت، ما سبب باصطدام الجاموس بالسيارة وإصابة الشخصين بجروح بليغة".

يذكر أن قطعان الجاموس من محافظات الجنوب إلى صلاح الدين ازداد بشكل كبير منذ تحرير المحافظة من تنظيم داعش عام ٢٠١٥.