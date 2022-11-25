صعقة رعدية تنهي حياة شاب في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع شاب جراء صعقة رعدية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شاباً في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه جراء تعرضه لصعقة رعدية في قرية (البو طعمة) التابعة لقضاء الخالص 20 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، ان "جثة الشباب نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وشهدت ديالى موجات امطار وسيول مصحوبة بصواعق رعدية في أغلب مناطقها في موجة لم تشهدها المحافظة منذ 3 سنوات.