صعقة تنهي حياة موظف بوزارة الكهرباء و"بلوكة" تصيب شخصاً في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، مساء الجمعة، بمصرع موظف نتيجة صعقة كهربائية، وإصابة شخص بجروح نتيجة مشاجرة استخدمت فيها الحجارة و"البلوك" في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "موظفاً في وزارة الكهرباء، لقي مصرعه مساء اليوم، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء العمل ضمن مدينة الكاظمية"، لافتاً إلى أن زملاءه حاولوا إسعافه ونقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وفي حادث آخر، فإن مشاجرة بين عدد من الأصدقاء "لم تعرف أسبابها" تطورت الى الضرب واستخدام الحجارة و(البلوك)، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة ضمن منطقة الرشاد".