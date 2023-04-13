صعقة تنهي حياة مسؤول في وزارة الكهرباء

شفق نيوز/ لقي مدير صيانة دائرة كهرباء الصقلاوية في محافظة الأنبار، رباح الراوي، مصرعه إثر تعرّضه لصعقة كهربائية أثناء أدائه واجبه.

وتوفي الراوي، مساء أمس الأربعاء، أثناء أدائه مهامه، نتيجة لتساقط أمطار غزيرة في الصقلاوية شرقي محافظة الأنبار.

وتعرضت المحافظات العراقية كافة وإقليم كوردستان، منذ مساء الثلاثاء الماضي، إلى موجة من الأمطار الغزيرة، نتج عنها حتى الآن غرق معظم الشوارع ومناطق عدة، فضلا عن حدوث سيول جارفة في محافظة كركوك.

ونتيجة لذلك، قررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.