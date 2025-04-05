صعقة تقتل موظفاً بالكهرباء وحريق يقترب من أموال ومصوغات جنوبي العراق

شفق نيوز/ ذكر مصدران أمنيان في ذي قار والبصرة جنوبي العراق، يوم السبت، بأن صعقة كهربائية أودت بحياة موظف بوزارة الكهرباء، فيما أتى حريق على منزل سكني و أموال ومصوغات.

وأفاد مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، بوفاة موظف في وزارة الكهرباء / فرع ذي قار في الثلاثينات من عمره، بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تأديته الواجب الرسمي في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وفي محافظة البصرة، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في أحد الدور السكنية في ناحية النشوة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحريق أسفر عن إنقاذ مبالغ مالية تُقدر بـ(عشرة ملايين دينار عراقي) ومصوغات ذهبية من الاحتراق.