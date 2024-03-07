صرف ملياري دينار بتخويل "مزيف".. شباك النزاهة توقع بمدير صحة صلاح الدين الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت يئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، تنفيذ أمر قبض بحقّ المدير العام لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين الأسبق؛ لقيامه بصرف أكثر من ملياري دينار بناء على تخويل مُزوَّر.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أمر القبض الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق المدير العام لدائرة صحَّة المُحافظة الأسبق، وذلك بالتعاون مع قوَّةٍ من إنفاذ القانون في المُحافظة؛ على خلفيَّـة صرف مبلغ (2,563,400,000) دينارٍ؛ بناءً على تخويلٍ مُزوَّرٍ.

وأوضح المكتب أنَّ المبلغ، الذي تمَّ صرفه هو جزءٌ من مستحقات شركة تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لدائرة صحَّة المُحافظة بموجب عقدٍ تمَّ توقيعه في العام 2013، لافتاً إلى أنَّ الصرف تمَّ لأحد الأشخاص بناءً على تخويلٍ مُزوَّرٍ منسوبٍ إلى المدير المُفوَّض للشركة المُجهّزة، لافتاً إلى أنَّ المحكمة سبق أن أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.