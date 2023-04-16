صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الفطر

شفق نيوز/ افاد مصدر في وزارة المالية، يوم الأحد، أن الوزارة ستُباشر بصرف رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر نيسان/أبريل الجاري خلال الأسبوع الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين هذا الأسبوع وقبل عيد الفطر أسوة بتوزيع رواتب الموظفين المستمرين بالخدمة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر نيسان/أبريل الجاري، وذلك بعد إستكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف كافة.