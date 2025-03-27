صرف راتب الحماية الاجتماعية لشهر نيسان وإطلاق منح الطلاب بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، يوم الخميس، إطلاق دفعة شهر نيسان للمستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية، قبل موعدها المقرر بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن جميع المشمولين يمكنهم الآن تسلم مستحقاتهم المالية عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

و كشف الاسدي في بيان اليوم، عن صرف منحة الطلاب لشهر شباط، والتي بلغت 82 مليار دينار، موضحًا أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أصبح بإمكانهم سحب المبالغ المخصصة لهم ضمن هذه المنحة.

وفي إطار دعم الأيتام المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أعلن الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على منحهم “عيدية” بقيمة 100,000 دينار، مؤكدًا أن المبلغ سيتم تحويله إلى حساباتهم اليوم .

وأعلنت هيئة التقاعد الوطنية في وقت سابق من اليوم الخميس، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2025.