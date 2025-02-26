صرخة معاناة من واسط بسبب الأسمدة الزراعية

شفق نيوز/ شكا مدير زراعة واسط، أركان مريوش، مساء الأربعاء، من قلة دعم الأسمدة للمزارعين في العراق عموماً ومحافظة واسط خصوصاً.

وقال مريوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الفلاح كان يحصل على الأسمدة بدعم حكومي وبأسعار مناسبة وذات نوعية جيدة، لكن ومنذ عامين بات من الصعب على الفلاحين الحصول على الأسمدة بسبب قلة التجهيزات".

وأوضح، أن "شركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة متعاقدة مع الشركة الجنوبية لصناعة الأسمدة لتجهيز اليوريا للفلاحين، وهذه حالياً تقوم بتجهيز 15 شاحنة فقط ذات الحمولة 45 طناً، ما سبب بارتفاع الأسمدة في السوق السوداء".

وأضاف مدير زراعة واسط، أن "الفلاحين في عموم البلاد ولاسيما في محافظة واسط يعانون من قلة تجهيز الأسمدة، خاصة وهم حالياً في الثلث الأخير من موسم الزراعة، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف بعض الفلاحين عن الزراعة خلال المواسم المقبلة إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن".