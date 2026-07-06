صرخة صناعية في الموصل.. وقفة احتجاجية تطالب بإنقاذ المنتج الوطني

شفق نيوز- نينوى

نظم أصحاب المعامل والصناعيون في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى غرفة صناعة المحافظة، تنديداً بما وصفوه "العراقيل" التي تهدد استمرارية الإنتاج، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لدعم القطاع الصناعي.

وشهدت الوقفة تجمعاً لأصحاب المعامل والصناعيين أمام مبنى غرفة صناعة نينوى، احتجاجاً على "المعوقات والمشكلات" التي قالوا إنها باتت تهدد استمرارية خطوطهم الإنتاجية وقدرتهم على التشغيل.

وقال رئيس غرفة صناعة نينوى، محمد المشهداني، في كلمة ألقاها خلال التجمع، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الغرفة تعلن تضامنها الكامل مع مطالب الصناعيين، موجهاً مناشدة إلى محافظ نينوى ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر بعين الاهتمام والدعم لهذا القطاع.

وأضاف: "نتوجه إلى دولتكم وإدارتكم الحكيمة بهذه المناشدة باسم الغرفة والصناعيين كافة في المحافظة، انطلاقاً من ثقتنا بنهجكم الداعم للقطاع الخاص، ونعرض بين أيديكم أهم المعوقات التي تواجهنا اليوم".

وأشار المشهداني إلى أن الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة شهدت، بحسب قوله، تغييرات وتعديلات "مفاجئة وغير مدروسة" في القوانين والتعليمات، أثرت بشكل سلبي ومباشر على العملية الإنتاجية وعمليات الاستيراد والتصدير.

وأكد أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى "شلل تام" في المصانع المحلية، داعياً إلى مراجعة تلك القرارات لتخفيف الأعباء عن الصناعيين في محافظة نينوى.