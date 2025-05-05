صراع كتل ورياح إقليمية.. عواصف العراق مستمرة حتى منتصف أيار

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي صادق العطية، يوم الأحد، انتهاء تقلبات الطقس واستقرار الأجواء في البلاد بعد منتصف شهر أيار الجاري مع دخول العراق بالموسم الصيفي بشكل رسمي بداية شهر حزيران المقبل.

وقال العطية، لوكالة شفق نيوز، إن "التقلبات الجوية خلال فصل الربيع تُعد من السمات الطبيعية لمناخ العراق"، موضحاً أن "هذه الظواهر تتكرر سنوياً في الفترة الممتدة من شهر آذار وحتى منتصف أيار، نتيجة عدم وجود نظام ضغط جوي ثابت يسيطر على أجواء البلاد".

وأضاف العطية، أن "الأجواء الربيعية تتأثر بصراع كتل هوائية باردة تنحدر من جنوب أوروبا، وأخرى دافئة تتشكل نتيجة المنخفضات الحرارية المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية، إلى جانب تأثير ما يُعرف بالمنخفض الخمسيني، الذي يتكرر كل 50 يوماً تقريباً خلال هذه الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف".

وأشار إلى أن "العواصف الغبارية ترتبط بشكل مباشر بوفرة الأمطار خلال الموسم الشتوي"، مبيناً أنه "في حال كان الموسم المطري شحيحاً، خصوصاً في المناطق الغربية الصحراوية من البلاد، فإن ذلك يؤدي إلى تكرار العواصف الترابية في الربيع بسبب غياب الغطاء النباتي".

أوضح العطية، أن "هناك مصادر إقليمية تساهم في زيادة الغبار الداخل إلى العراق، وأبرزها الأراضي الشرقية من سوريا التي تعرضت للإهمال والتعرية وأصبحت شبه صحراوية، إضافة إلى مناطق جنوب العراق والأنبار التي لم تستفد من أمطار الشتاء، ما يجعلها بؤراً رئيسية لانطلاق الغبار".

وتابع العطية، قائلاً إن "العواصف الغبارية تؤثر على مناطق الوسط والجنوب وأجزاء من غرب وشمال العراق، خاصة عند نشاط الرياح الجنوبية الغربية"، مشيراً إلى أن "المنظومة الجوية ستبدأ بالاستقرار تدريجياً بعد منتصف شهر أيار، مع دخول البلاد رسمياً في موسم الصيف المناخي مع بداية شهر حزيران، حيث تهيمن الرياح الشمالية الغربية الجافة المعروفة محلياً برياح البوارح، وهي رياح نشطة خلال ساعات الظهيرة تستمر عادة لمدة 40 إلى 45 يوماً، وتُسبب موجات غبار في وسط وجنوب البلاد".

في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تنويهاً خاصاً جديداً بشأن استمرار تأثير التقلبات الجوية وموجات الغبار في عدد من مناطق البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خرائط الطقس والتحليلات الجوية الحالية تشير إلى أن البلاد ستبقى تحت تأثير الغبار العالق يوم غد، مع انخفاض نسبي في شدته ما يؤدي إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية".

وأشارت إلى "استمرار فرص هطول الأمطار خلال هذا اليوم في مناطق متفرقة من مدن الشمال والغرب، وتترافق أحياناً بفترات من الغزارة إضافة إلى البرق والرعد، ما يتطلب الحذر في التنقل والتنبه للتغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية".

كما دعت الهيئة، بحسب البيان، المواطنين، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي وسالكي الطرق الخارجية، إلى "اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الوقائية".

وتحولت أجواء العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، إلى مشهد موحش، بعدما غطى الغبار الكثيف السماء والشوارع، مغيراً لون المدينة إلى الأصفر وسط أجواء خانقة.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز صوراً في مركز العاصمة تظهر تصاعد موجات الغبار التي أربكت حركة السير وأثرت على تنقل المواطنين، مع تدني الرؤية بشكل كبير خصوصاً في المناطق المفتوحة، بسبب نشاط الرياح العالية.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء يوم أمس الأحد، تحديثاً جديداً جوياً مفصلاً بشأن حالة الطقس التي تؤثر على البلاد، متوقعة استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الليلة وحتى صباح اليوم الاثنين.