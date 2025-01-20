"صراع على 500 مليار دينار".. تحذيرات بشأن مشروع "عملاق" جنوبي العراق

شفق نيوز/ حذر عضو في البرلمان العراقي، من إحالة مشروع إعمار قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، إلى إحدى الشركات المتلكئة، فيما تؤكد ادارة القضاء أن "لا علاقة لها بتحديد الشركة المنفذة للمشروع"، وسط أنباء عن وجود صراع سياسي على منصب قائمقام القضاء بسبب كمية المشاريع الكبيرة التي تنتظره خلال السنوات المقبلة.

ويوضح قائمقام قضاء سوق الشيوخ، نبيل الموسوي، تفاصيل هذا المشروع "العملاق" على حد وصفه، بالقول إن "مشروع إحياء منطقة سوق الشيوخ بجميع بناها التحتية هو مشروع وزاري من قبل وزارة الاعمار والإسكان"، لافتا إلى ان "كلفة المشروع تتجاوز الـ500 مليار دينار عراقي وعلى مدة اربع سنوات".

ويضيف الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "ادارة القضاء لا علاقة لها بتحديد الشركة المنفذة للمشروع"، مبيناً انه "لا يزال في طور الإحالة ولم يكمل إجراءات المباشرة، كما ان الشركة التي من المؤمل أن يحال عليها المشروع تعهدت بإنجاز 40% من المشروع ثم يتم اطلاق الاموال لها".

وتابع، "كما أن إدارته قامت بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات في القضاء خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من ازالة 500 حالة تجاوز على المال العام، فيما فرضت غرامة مالية قدرها مليون دينار على متجاوزي الشارع العام، كما تم الحكم على البعض الآخر بالغرامة المالية والتعهد بعدم إعادة التجاوز".

صراع خفي

يكشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، عن وجود صراع سياسي على منصب قائمقام قضاء سوق الشيوخ، بسبب كمية المشاريع الكبيرة التي تنتظر القضاء خلال السنوات المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "هناك صراعاً خفيا في الاروقة السياسية بين كتل الدعوة والتيار الصدري وصادقون (عصائب أهل الحق) وسومريون، حيث تسعى كل كتلة للسيطرة على منصب قائمقام قضاء سوق الشيوخ ضمن الحصص السياسية بالتزامن مع انطلاق هذا المشروع العملاق في القضاء خلال الفترة المقبلة والذي تبلغ كلفته أكثر من 500 مليار دولار".

وكان عضو مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، حذر في وقت سابق من اليوم، الحكومة المركزية من إحالة مشروع إعمار قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، إلى إحدى الشركات المتلكئة بإنجاز أحد المشاريع المهمة في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر الحمامي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، "سوف نضع هذا امام انظار رئيس الوزراء ووزير الاعمار والإسكان وهيئة النزاهة حول دعوة شركة غير مؤهله لتنفيذ مشروع قضاء (سوق الشيوخ) رغم تقديم عروض من شركات كبرى عالمية متخصصة".

وبين، ان "الشركة المدعوة لتنفيذ أحياء قضاء سوق الشيوخ حصل لديها تلكؤ كبير في إنجاز مشروع مجاري الشطرة ولمدة 10 سنوات".