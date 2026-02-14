صراع حزبي على "الوقود" يعطل إقلاع الطائرات من مطار عراقي

شفق نيوز- النجف

تصاعدت حدة الجدل إزاء أزمة تزويد مطار النجف بالوقود الجوي، بعد توقف الرحلات الجوية نتيجة خلافات بين شركة توزيع المنتجات النفطية ومجلس المحافظة، وسط توضيحات رسمية حول أسباب النقص والتداعيات المحتملة على تشغيل المطار.

وذكرت شركة المنتجات النفطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في وقت سابق أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن استعدادها لتزويد شركات الطيران العاملة في مطار النجف الاشرف باحتياجاتها الكاملة من الوقود".

وأضافت: "وفور ابداء الاستعداد توجهت اليات الشركة لتجهيز المطار باحتياجاته لكن ما جرى هو منع الشركة من ممارسة عملها باعتبارها المسوق الحصري للمنتجات النفطية في البلاد من قبل مجلس المحافظة ما ادى لتعطيل عمل الرحلات في المطار".

وجددت الشركة استعدادها، إلى "تزويد المطار بالوقود وتحمل الجهات التي اسهمت في تعطيل عمل الرحلات التبعات كافة كما تخلي الشركة مسؤوليتها القانونية والاعتبارية".

إلى ذلك، أصدر النائب مصطفى السند، توضيحا ورد للوكالة بشأن نقص وقود الطيران في مطار النجف، قال فيه، إنه "بعد التحري، تبين أن هناك شركة خدمة في مطار النجف كانت تدير خدمات المطار، ومن ضمنها خدمة التزود بالوقود، حيث كانت تستلم وقود الطيران من شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل مدعوم (90 سنتاً لكل لتر) وتعيد بيعه لشركات الطيران أيضاً بسعر مدعوم مع إضافة هامش ربح لكل لتر".

وبحسب سند، مع انتهاء عقد هذه الشركة، قررت شركة التوزيع البيع مباشرة لشركة الخطوط الجوية مع رفع السعر عشرة سنتات، ليصبح السعر الفعلي دولاراً واحداً لكل لتر، مما أدى إلى خلاف بين إدارة المطار ومجلس المحافظة من جهة، وشركة التوزيع من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "الإعلان المنشور يوم أمس صادر عن حساب الوكلاء الرسميين المتعاقدين مع شركة الخطوط الجوية العراقية، كونهم المعنيين بالتعامل مع المسافرين وتبليغهم بأي مستجدات تخص الرحلات".

وكان مصدر مطلع، كشف أمس الجمعة، أن هناك مخاطر تهدد مطار النجف الدولي بالتوقف عن العمل بسبب صراع بين شخصيات من حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم جراء خلاف على عقد لتزويد المطار بالوقود.

يأتي هذا في وقت ألقت فيه السلطات الأمنية، في العاشر من شهر شباط/نوفمبر الجاري، القبض على مدير مطار النجف الدولي السابق والقيادي في حزب الدعوة فايد الشمري، فور وصوله، إلى البلاد أثناء هبوط طائرته في مطار النجف الدولي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الشمري محكوم بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في عقد بقيمة 72 مليون دولار داخل مطار النجف"، مضيفا أن "الشمري سيتم شموله بقانون العفو العام بعد تسوية الأضرار التي تسبب بها للمال العام".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 23 أيار 2024، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق فائد كاظم نون الشمري، بعد إدانته بالتعاقد مع معمل داخل المطار دون موافقات أصولية ومن دون رقابة صحية، بقصد تحقيق منفعة على حساب الدولة، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات.