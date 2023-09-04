صراع ثلاثي بين أجنحة المالكي والخزعلي والأسدي على منصب جنوبي العراق

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن وجود صراع كبير بين الكتل السياسية في المحافظة، على منصب مدير عام تربية ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "ديوان المحافظة رشح 3 أسماء لشغل منصب مدير عام تربية ذي قار، بينها المدير العام وكالة الحالي، يونس عودة"، لافتاً إلى أن "الأسماء الثلاثة أُرسلت لوزارة التربية، لغرض الموافقة على أحدهم، بعد استحصال تصويت مجلس الوزراء عليه".

وأضاف المصدر، أن "هناك ثلاثة كتل وأحزاب سياسية تتنافس على المنصب، وهي (الدعوة بزعامة نوري المالكي، صادقون بزعامة قيس الخزعلي، والسند الوطني برئاسة أحمد الأسدي)".

وكان مجلس الوزراء، قد صوت يوم أمس، على تنصيب جواد الصگري، بمنصب مدير عام تربية ميسان.