صراع المناصب في ذي قار.. نائبه العائد بامر القضاء ينذر المحافظ ويهدد باللجوء للمحاكم (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة انذار صادرة عن دائرة الكاتب العدل في مدينة الناصرية، اليوم الثلاثاء، عن قيام النائب الثاني بأمر القضاء الإداري، (اباذر العمر)، بإنذار محافظ ذي قار، محمد الغزي، بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وتنظيم عودته للمنصب.

وطبقا للوثيقة، التي حصلت شفق نيوز عليها، فإن " العمر وجه الأنذار للغزي بعد امتناع الأخير عن تنفيذ حكم القرار القضائي واعادة العمر كنائب ثانٍ، مفضلا بقاء رافع الشامي بالمنصب بدلاً منه".

وهدد العمر، بحسب الوثيقة بــ"اللجوء إلى القضاء والمحاكم المختصة من أجل استعادة حقه القانوني وفق القرار القضائي".

من جانبه، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، أن "الغزي رفض تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، فيما تواصل مع الجهات القضائية لأجل إصدار تريث بتنفيذ الأمر القضائي".