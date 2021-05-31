سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين بينهم أربعة نواب وثلاثة وزراء

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-31T08:53:14+0000
صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين بينهم أربعة نواب وثلاثة وزراء

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن  صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر نيسان الماضي، مشيرة إلى أن الأوامر شملت 4 أعضاء مجلس نواب وثلاثة وزراء.

وأجملت الهيئة عبر بيان لها ورد إلى وكالة شفق نيوز، "مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفذة بحق كبار المسؤولين مُبينة صدور 53  أمر قبض واستقدام بحقهم خلال شهر نيسان الماضي".

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائية على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بصدور هذه الاوامر خلال الشهـر الماضي، مـشـيرة إلى صدور 8 أوامر قبض، و45 أمر استقدام للمُدة من 1 -30/4/2021، شملت ثلاثة أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة.

وأضافت الدائرة أن أوامر القبض والاستقدام شملت وزيرا سابقا ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 من المديرين العامين 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات.

وأوضحت أن 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام، فضلا عن  4 آخرين مُحالين إلى جهة تحقيقية أخرى، و2 محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومُتهمين اثنين هاربين، فيما تم شمول واحد ممن صدر بحقهم أمر استقدام بقرار العفو.

related

اعتقال أعضاء لجنة حكومية لجباية الاموال "بتهمة الرشوة" جنوبي العراق

Date: 2021-02-15 10:42:53
اعتقال أعضاء لجنة حكومية لجباية الاموال "بتهمة الرشوة" جنوبي العراق

ضبط تزوير بمعاملات تقاعدية وايقاف هدر 3 مليارات دينار بالأنبار

Date: 2021-02-20 08:31:30
ضبط تزوير بمعاملات تقاعدية وايقاف هدر 3 مليارات دينار بالأنبار

تُرِكَت حتى اندثرت.. النزاهة تعلن العثور على أجهزة وعجلات بأموال طائلة

Date: 2021-04-20 11:57:03
تُرِكَت حتى اندثرت.. النزاهة تعلن العثور على أجهزة وعجلات بأموال طائلة

كربلاء.. الإطاحة بموظفين سحبا مبالغ مالية من حسابات مواطنين  وضبط آخر متلاعب

Date: 2021-04-21 13:05:56
كربلاء.. الإطاحة بموظفين سحبا مبالغ مالية من حسابات مواطنين  وضبط آخر متلاعب

النزاهة تستقدم نائب محافظ ذي قار وتقبض على مهندس مختلس

Date: 2021-04-26 05:17:41
النزاهة تستقدم نائب محافظ ذي قار وتقبض على مهندس مختلس

اصدار أمر بإستقدام رئيس مجلس محافظة واسط

Date: 2019-11-10 09:02:58
اصدار أمر بإستقدام رئيس مجلس محافظة واسط

"قصور تشريعي".. النزاهة تعلن نتائج تقصيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية

Date: 2021-05-23 10:23:46
"قصور تشريعي".. النزاهة تعلن نتائج تقصيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية

استقدام مسؤولين محليين ارتكبوا مخالفات بالتعيينات في تربية واسط

Date: 2020-08-18 05:48:40
استقدام مسؤولين محليين ارتكبوا مخالفات بالتعيينات في تربية واسط