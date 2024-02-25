صدور 50 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين ونواب عراقيين في شهر

شفق نيوز/ أعلن مكتب الإعلام والاتصال في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفذة بحق ذوي الدرجات العليا والخاصة خلال شهر كانون الثاني الماضي .

وأفاد في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن الجهات القضائية أصدرت 50 أمر قبضٍ واستقداٍم بحق 46 من أصحاب الدرجات العليا والخاصة؛ على خلفية قضايا حققت فيها مُديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحاً صدور39 أمر استقدامٍ، و11 أمر قبضٍ للمُدة من (1 - 31 /2024/1) .

وأضاف، إن الأوامر شملت وزيرين سابقين، ووزيراً أسبق، وعضوين من أعضاء مجلس النواب (حالي وأسبق)، ووكيل وزيرٍ سابقاً، و (11) مُديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين و(3) أسبقين، فضلاً عن محافظٍ حاليٍ، و(12) محافظاً سابقاً، و(2) أسبقين، و (3) أعضاء سابقين من أعضاء مجالس المحافظات.