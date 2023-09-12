صدور 4 أوامر قبض بحق مدير بلديّة طوزخورماتو الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور (4) أوامر قبض بحقِّ أحد المسؤولين في محافظة صلاح الدين؛ بتهمة إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر اليوم، عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر (4) أوامر بالقبض على مُدير بلدية الطوز الأسبق.

وبينت الدائرة، أن أوامر القبض بحق المُتهم تأتي؛ على خلفية القضايا الخاصة بالتلاعب في تسجيل (4) قطع أراضٍ في الطوز؛ مما تسبب في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأضافت إن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر القبض بحقِ المُتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدل.

وتنصُ المادة (341) على إيقاع عقوبة الحبس على " كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه".