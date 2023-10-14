صدور 34 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين العراقيين في شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة العراقية، يوم السبت، مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفّذة خلال شهر أيلول الماضي بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنّ الجهات القضائيّة أصدرت (34) أمر قبض واستقدام في قضايا تمّ التحقيق فيها من قبل مُديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُشيرةً الى أنّ الأوامر التي صدرت بحقّ (32) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدّة من (1 /9– 30 /9) ، توزّعت بين (30) أمر استقدام، و(4) أوامر قبض.

وأوضحت أنّ الأوامر شملت عضواً سابقاً في مجلس النواب، و(3) وزراء سابقين، إضافة إلى محافظ حاليّ ومحافظين سابقين، فضلاً عن ( 11 ) مديراً عاماً حالياً، و(11) مديراً عاماً سابقاً، و(2) أسبقين، وعضو مجلس محافظة سابق.