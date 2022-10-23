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صدور 3 أوامر استقدام بحق محافظ بابل الأسبق لمخالفته واجبات وظيفته "عمداً"

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-23T10:09:07+0000
صدور 3 أوامر استقدام بحق محافظ بابل الأسبق لمخالفته واجبات وظيفته "عمداً"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، صدور ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أوامر باستقدام المُحافظ الأسبق؛ على خلفيَّة قيامه بتأجير عقارٍ في مركز مدينة الحلة لنفسه خلال مُدَّة توليه منصب المُحافظ واستمراره بشغله طيلة مُدَّة عضويَّته في مجلس النوَّاب، وعدم تسديد بدلات الإيجار".

وأضافت ان "المُحافظ الأسبق قام بالمُصادقة على محضر تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء في ناحية الحمزة الغربي"، مؤكدة "اقتصار عمليَّة التوزيع بين مجموعةٍ من العوائل دون غيرها، فضلاً عن شمول أشخاصٍ ليسوا من ذوي الشهداء وإضافتهم إلى محضر التخصيص دون الرجوع إلى البلديَّـة".

وأوضحت الدائرة أنَّ "المُتَّهم قام كذلك بالمصادقة على محضر لجنة تقدير بدل الإيجار للقاعة المُشيَّدة التابعة إلى بلديَّة الحلة بثمنٍ بخسٍ، مُنوِّهةً بأنَّ قيمة بدل الإيجار السنويّ بلغت ثلاثة ملايين دينارٍ فقط، وهو أقلُّ من القيمة الحقيقيَّـة، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت أوامر الاستقدام وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

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