القضاء العراقي يصدر 14 حكما بحق 6 مدانين بينهم متاجران بالمخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، (12) حكما بحق اربعة مدانين عن جريمة الاضرار بالمال العام.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام بحق المدانين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر عن كل حكم عن جريمة هدر و مغالاة في الأسعار بعد تنفيذهم لمشاريع مآذن حديدية لجوامع في عموم محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان أشترى نصف كيلو من مادة امفيتامين المعروفة بـ "الكرستال" من إحدى دول الجوار لغرض بيعها على المتعاطين داخل العراق".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

هذا وأصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثالث أن "المدان ضبط بحوزته ما يقارب كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".