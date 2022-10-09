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صدور أوامر باستقدام 8 مسؤولين في وزارة الصناعة لمخالفتهم واجبات الوظيفة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-09T07:54:04+0000
صدور أوامر باستقدام 8 مسؤولين في وزارة الصناعة لمخالفتهم واجبات الوظيفة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، صدور أوامر استقدامٍ بحق (8) من المسؤولين في وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم، وامتناعهم عن أداء عملٍ من أعمالها.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء الحالي؛ لقيامه بالتجاوز في الصرف الفعلي على التخصيصات الماليَّة بالموازنة التخطيطيَّة لعام 2020، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة باستحصال الموافقات الأصوليَّة، فضلاً عن نفاذ السيولة النقديَّة للشركة خلال عام 2020".

وأضافت ان "المدير العام للشركة العامَّة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء قام بالإضافة إلى ذلك بارتكاب مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء مواد (كرمايسيدين وهاموتروبين) و( سيتات أصابع كبس الحبوب).

ولفتت الدائرة الى ان "أمر الاستقدام الثاني شمل كذلك مُديري القسم القانونيِّ والتجاريِّ، فيما شمل الأمر الثالث كلاً من معاون المدير العام للشركة و(مُديري الأقسام التجاريَّة والرقابة الداخليَّة والصيانة والتخطيط)، إضافةً إلى المُكلَّف بأعمال التخليص الگمرگي في الشركة".

وأوضحت أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

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