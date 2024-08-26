صدور أمر قضائي باعتقال محلل سياسي "أساء" للنجف وأهلها (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة محكمة استئناف النجف، يوم الاثنين، أمر إلقاء قبض بحق محلل سياسي بتهمة "الاساءة" إلى المحافظة وأهلها عبر إحدى القنوات الفضائية.

ووفقاً للأمر القضائي الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن محكمة تحقيق النجف في رئاسة الاستئناف، أصدرت أمر قبض بحق "بشير غالب عبد الكاظم الحجيمي" وفق أحكام المادة 372/1 من قانون العقوبات العراقي.

وبحسب الوثيقة فإن محافظ النجف يوسف مكي كناوي هو صاحب الشكوى ضد الحجيمي.

وكان الحجيمي قد قال في لقاء تلفزيوني إن "المثلية الجنسية منتشرة في مدينة النجف أكثر من المدن الأخرى".

وتحدث عن زواج القاصرات قائلاً "أتحمل مسؤولية كلامي.. على بن أبي طالب بريء مما يدعون به، بريء من الذين يشرعون زواج القاصرات".