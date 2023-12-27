صدور أمر قبض وتفتيش بحق مدير عام سابق في الصحة العراقية

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، بصدور أمر قبض وتفتيش بحقّ مدير عامّ سابق في وزارة الصحّة؛ لإحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتّصل بها بحكم وظيفته.

وقالت الدائرة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بمُحافظة الأنبار أصدر أمر قبض وتفتيش بحقّ المُتّهم المدير العام السابق لدائرة صحّة محافظة الأنبار؛ عن موضوع المُخالفات الحاصلة في تجهيز مستشفى الفلوجة التعليميّ بأجهزة طبيّة خلال العام 2014.

وأوضحت أنّ الأمر الصادر عن المحكمة المُختصّة في الأنبار، جاء موافقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أنّ المادة المذكورة نصّت على العقوبة بالسجن مُدّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكــلّ مُوظّف أو مُكلّف بخدمة عامّة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.