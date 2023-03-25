صدور أمر قبض "ثالث" بحق محافظ صلاح الدين السابق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، صدور أمر قبضٍ ثالث بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لإحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأشارت دائرة التحقيقات، في معرض حديثها عن الأمر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "قاضي تحقيق محكمة صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم محافظ صلاح الدين السابق، في قضيَّـة تأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّـة في المُحافظة خلال العام 2018".

وأضافت الدائرة ان "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر القبض وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وسبق للهيئة أن أعلنت صدور عدة أوامر قبض واستقدام وحكم بإدانة محافظ صلاح الدين السابق؛ على خلفية تهم مختلفة تتفاوت بين تلقي الرشى وارتكاب مخالفات والإضرار بالمال العام.