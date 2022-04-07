صدور أمر قبض بحق مديرعام مصرف الرافدين الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجھة التي يعمل بھا.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض وتحر بحق المتهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيارات بالتقسيط.

وأضافت إن أمر القبض والتحري الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.