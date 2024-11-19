صدور أمر قبض بحق عضو في مجلس محافظة ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت أمر قبض بحق عضو مجلس المحافظة عمار الركابي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي أيلول الماضي، ألقت قوة من الأمن الوطني القبض على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، إلا أن السلطات أفرجت عنه بكفالة. ووفقًا لمصدر مطلع، صدر أمر القبض الجديد بسبب تغيب الركابي عن حضور موعد محاكمته.

وتشهد محافظة ذي قار، جنوبي العراق، تحركاً أمنياً واسعاً يستهدف "شبكات ابتزاز" مسؤولي المحافظة، ما أسفر عن توقيف شخصيات بارزة من بينهم أعضاء في مجلس المحافظة، بينما لا تزال الجهود مستمرة لاعتقال آخرين، وسط تكهنات بوجود وساطات سياسية في بغداد لحل القضية.