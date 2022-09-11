سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صدور أمر قبض بحق عبد اللطيف الهميم

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-11T11:04:10+0000
صدور أمر قبض بحق عبد اللطيف الهميم

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبضٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عبد اللطيف الهميم هو الرئيس الذي صدر به امر القبض".

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن أمر القبض بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لارتكابه عدداً من المُخالفات، تمثلت بإصداره أمراً ديوانياً بإيفاد مجموعةٍ من مُوظَّفي الديوان إلى السعوديَّة عام ٢٠١٦ ضمن الحصة المُقرَّرة لهيئة الحج والعمرة، ومنحهم مُخصَّصات الإيفاد كاملةً، خلافاً لأحكام المادة (٣ \٢) من ضوابط الإيفاد والسفر".

وأضافت الدائرة إنَّ "رئيس الديوان، قام بصرف مكافأةٍ لبعض المُوظَّفين في الديوان، خلافاً لأحكام المادة(٥ \ أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام ٢٠١٦، مُنوِّهةً بأنَّ أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في أوائل شهر نيسان الماضي عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام رئيس احد الدواوين الأسبق في القضيَّة ذاتها.

related

ضبط مخالفات في مشروع بقيمة ملياري دينار في النجف

Date: 2022-04-13 17:56:12
ضبط مخالفات في مشروع بقيمة ملياري دينار في النجف

النزاهة تنقض قرار الإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق وتعيد محاكمته

Date: 2021-11-07 10:25:41
النزاهة تنقض قرار الإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق وتعيد محاكمته

في محافظتين.. ضبط ابتزاز ونقل عقار بمساحة 12 دونماً بطرق غير قانونية

Date: 2022-07-26 17:45:34
في محافظتين.. ضبط ابتزاز ونقل عقار بمساحة 12 دونماً بطرق غير قانونية

"عملية مهمة".. ضبط مدير ضريبة ميسان وأربعة موظفين بتهمة تلقي الرشى

Date: 2021-06-08 06:29:09
"عملية مهمة".. ضبط مدير ضريبة ميسان وأربعة موظفين بتهمة تلقي الرشى

لأول مرة بتاريخه.. العراق ينجح باختراق السرية المصرفية الدولية قانونياً

Date: 2022-02-15 07:26:15
لأول مرة بتاريخه.. العراق ينجح باختراق السرية المصرفية الدولية قانونياً

النزاهة تضبط هدراً للمال العام وتهريباً للمشتقات النفطية عبر أنابيب "مخفية" في ديالى

Date: 2022-08-26 14:37:53
النزاهة تضبط هدراً للمال العام وتهريباً للمشتقات النفطية عبر أنابيب "مخفية" في ديالى

استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه "لاضرارهما بالمال العام"

Date: 2021-07-13 09:58:17
استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه "لاضرارهما بالمال العام"

قيمتها 6 مليارات دينار.. ضبط 60 ألف جهاز "ماسك" فائض عن الحاجة في مستشفيات المثنى

Date: 2022-05-30 14:40:53
قيمتها 6 مليارات دينار.. ضبط 60 ألف جهاز "ماسك" فائض عن الحاجة في مستشفيات المثنى