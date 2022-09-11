صدور أمر قبض بحق عبد اللطيف الهميم

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبضٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عبد اللطيف الهميم هو الرئيس الذي صدر به امر القبض".

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن أمر القبض بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لارتكابه عدداً من المُخالفات، تمثلت بإصداره أمراً ديوانياً بإيفاد مجموعةٍ من مُوظَّفي الديوان إلى السعوديَّة عام ٢٠١٦ ضمن الحصة المُقرَّرة لهيئة الحج والعمرة، ومنحهم مُخصَّصات الإيفاد كاملةً، خلافاً لأحكام المادة (٣ \٢) من ضوابط الإيفاد والسفر".

وأضافت الدائرة إنَّ "رئيس الديوان، قام بصرف مكافأةٍ لبعض المُوظَّفين في الديوان، خلافاً لأحكام المادة(٥ \ أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام ٢٠١٦، مُنوِّهةً بأنَّ أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في أوائل شهر نيسان الماضي عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام رئيس احد الدواوين الأسبق في القضيَّة ذاتها.